Notte dei Licei Classici, Tasso: “Aiutiamo le scuole”

E’ quanto ha dichiarato l’On. Antonio Tasso intervenendo alla “Notte Nazionale dei Licei Classici, il riuscitissimo evento organizzato dal Liceo Classico “Aldo Moro”, nella giornata di ieri, 17 gennaio – in contemporanea con altri 425 licei classici italiani – e che ha offerto una serie di momenti culturali ed artistici di notevole qualità, molto apprezzati dai presenti. Nel suo intervento di saluto, il parlamentare sipontino, dopo un breve ricordo del suo passato da studente in quella struttura, ha commentato il successo dell’evento: ”Vi offro una riflessione che deriva dalla constatazione che abbiamo una popolazione scolastica piena di ragazzi dall’intelligenza vivace, istruita da una docenza capace ed appassionata, che rischiamo di perdere perché, una volta formati, vanno via in quanto il nostro territorio non offre loro le opportunità che meriterebbero” e continua “Il nostro impegno verso questi giovani deve essere quello ricreare quelle condizioni per cui essi possano contribuire al rilancio della nostra terra. Glielo dobbiamo, perché la nostra generazione è corresponsabile del degrado che stiamo attraversando. E bisogna partire dal sostegno e dall’aiuto alla Scuola come obiettivo primario, ascoltando le istanze che arrivano dai principali attori di quest’ambito: i docenti e gli studenti. Nessuno più di loro può offrire i migliori suggerimenti per rendere questo settore più efficiente e moderno” conclude il parlamentare di Manfredonia.