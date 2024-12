Niente contributi ministeriali per il Carnevale di Manfredonia. FI: “Perché?”

Mentre imperversa il dibattito, da noi innescato, per garantire la massima trasparenza(da altri solo annunciata), circa l’auto blu ad insaputa di TUTTI, e qualche assessore, con atteggiamenti padronali incontrastati da sindaco e colleghi,continua ad occuparsi di ogni aspetto dentro e fuori la sede comunale, un’altra notizia ci raggiunge.



Il Ministero della Cultura, con decreto 29 novembre 2024, n.1749, ha approvato la graduatoria dei molteplici carnevali storici italiani, concedendo i CONTRIBUTI in loro favore.



Le domande, per ottenere tali benefici, erano da inviarsi sulla base di due decreti dello stesso dicastero, l’uno del 16 ottobre 2024 e l’altro del 21 ottobre.



Tante le manifestazioni carnevalesche destinatarie delle provvidenze, tra cui quella del Comune di Apricena, che ha ricevuto circa 52.000,00€ e le attività di tale natura, illustrate anche da comuni difficilmente reperibili sulla carta geografica.

Viceversa, non risulta pervenuta alcuna istanza, da parte del Comune di Manfredonia, che, dunque, non figura in nessuna fascia storica tra le domande ammesse e quelle rigettate.



Ci sfugge cosa e chi abbiano impedito ad un carnevale memorabile, come il nostro, addirittura di presentare la richiesta,considerato il fatto che l’iniziativa merita la massima attenzione e che le casse comunali piangono.



Il programma elettorale della maggioranza ritiene il carnevale un’importante occasione di sviluppo turistico, tanto da prevedere la costituzione di un tavolo tecnico, di cui si è persa, poi, ogni traccia nelle linee programmatiche, approvate dal consiglio del 28 novembre.



Stiamo assistendo ad un impoverimento anche di questo CENTRALE evento culturale cittadino, come emerge dall’inconfutabile provvedimento ministeriale. Z’ Pepp aiutaci tu!!!



I consiglieri comunali di Forza Italia Liliana Rinaldi, Fabio Di Bari e Ugo Galli