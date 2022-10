New Jolly Motors all-in per la Finale nel Lazio

Dopo aver raggiunto il successo nel Rally Porta del Gargano della scorsa edizione con il manfredoniano Giuseppe Bergantino, meritevole oltre che del podio anche della qualifica per la Finale Nazionale Coppa Italia Rally Aci Sport , la New Jolly Motors è pronta a battagliare per il titolo italiano trasferendosi nel Lazio.



Con il prossimo ed importante appuntamento giunto ormai alle porte, il Rally del Lazio Cassino – Pico in programma nelle giornate del 4 e 5 Novembre, gara valevole appunto per la finale Coppa Italia, la scuderia foggiana schiererà per l’occasione due equipaggi che appaiono desiderosi e motivati a riaccomodarsi sulla vettura da corsa e sfrecciare sulle strade laziali offrendo spettacolo. E’ il caso dello stesso Giuseppe Bergantino, il pilota di riferimento della scuderia dauna che naturalmente sulla medesima vettura che gli ha permesso di arrivare in finale , vale a dire la Skoda Fabia Rally 2 gestita da Colombi Racing Team ed insieme al suo fidato navigatore Mirko di Vincenzo si dimostrano preparati per questa finale all-in e sono pronti a difendere la loro posizione in classifica lottando con i più agguerriti avversari per la vittoria finale. Bergantino sarà affiancato su vettura gemella alla sua da un’altro collega di scuderia, dal pilota Samuele Nota assistito dal navigatore Federico Germani che simpaticamente rappresenteranno avversari nella classifica finale assoluta.



La competizione organizzata da M33 vedrà la sua partenza e arrivo nel centro di Cassino dove si annuncia molto interessante e si dimostra sempre generosa di emozioni con le tre sfide che inizieranno nel pomeriggio di venerdì 4 novembre proseguendo l’indomani con lo svolgimento di altre quattro prove speciali per un totale di sette tratti cronometrati di km 83,59 e di km 469,72 complessivi.



“Con grande impegno e soddisfazione , eccoci arrivati all’ultimo atto della Coppa Italia “ – afferma Giuseppe Bergantino – “Sarà una gara difficilissima dal punto di vista degli avversari dove ci scontreremo con i più forti piloti delle rispettive zone d’Italia, ma ciò non ci intimorisce sicuramente è uno stimolo in più per fare meglio. C’è la necessità di mantenere altissima la concentrazione, non lasciare nulla al caso e cercare di assottigliare anche le briciole. Ci affidiamo come sempre al Team Colombi Racing che ci metterà una vettura all’altezza degli avversari e conteremo sul forte supporto dei tifosi e della nostra scuderia. Cercheremo di prepararci al meglio nei giorni delle ricognizioni autorizzate e nella giornata di giovedì già dallo shake-down avremo i primi segnali per capire il confronto con gli avversari. Auguro in bocca al lupo a tutti e che sia una gara fatta di tanta sportività , agonismo e competizione!”



“Il Rally del Lazio Cassino – Pico è una gara bellissima , una competizione di casa dove abbiamo forzato per esserci.” – spiega Samuele Nota – “Non abbiamo pretese altissime, competere con i finalisti del Campionato Coppa Italia ci serve per confrontarci e capire la differenza che ci distacca. Avremo un solo obiettivo quello di finire la gara e divertirci. Ricordo l’edizione passata di questo rally dove ho corso con la Peugeot 208 R5 per la prima volta portando ottimi risultati , chiudendo con il quarto tempo assoluto. Per quest’anno abbiamo deciso di salire a bordo della Skoda Fabia Rally2 appunto per confrontarci non solo con i piloti di altissimo livello ma anche di ottenere un confronto delle due vetture. Sicuramente ci divertiremo tanto e sarà un week-end pieno di soddisfazioni con amici e tifosi. A presto e in bocca al lupo!”



Con un DNA che sa di passione, squadra, competizione e divertimento, la New Jolly Motors per l’occasione ospiterà la presenza dell’attore napoletano e docente di recitazione, Walter Lippa, uno dei volti più iconici della famosa serie “Gomorra” e di tanti altri film collaborando a fianco di altri grandi attori di fama internazionale. Appuntamento nel Lazio da non perdere insieme alla scuderia foggiana che aspetterà tutti i suoi tifosi a supportare gli equipaggi che si impegneranno a portare in alto i propri colori regalando emozioni.





“Gli obiettivi stagionali erano di arrivare alla qualificazione finale , ed ora eccoci qui al termine della stagione dove in questa gara ci giochiamo tutto” – spiega Pietro Bernaudo, presidente Scuderia New Jolly Motors – “Partendo dalle due vittorie conseguite al Rally Città di Casarano e il nostro locale Rally Porta del Gargano crediamo di avere le carte in regola per puntare alla vittoria. Gli stimoli ci sono e la consapevolezza di avere un pacchetto strutturato in uno staff di altissimo livello ci permette di guardare al prossimo week-end con molta grinta e positività.”