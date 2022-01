Neve sui Monti Dauni e sul Gargano: scuole chiuse in alcuni comuni

E’ tornata la neve in gran parte della provincia di Foggia colpita, ieri notte, da un’ondata di maltempo che si è abbattuta soprattutto sui Monti Dauni. Nevica a Monteleone di Puglia, ad Accadia, Anzano di Puglia, Deliceto e Castelluccio Valmaggiore dove i sindaci hanno chiuso le scuole.

Nevica anche in alcune zone più alte del Gargano come Monte Sant’Angelo. Situazione difficile a Panni dove la neve è arrivata a dieci centimetri di neve, ma soprattutto ad Orsara di Puglia dove si registra qualche disagio alla circolazione stradale: in molti tratti si circola solo con i mezzi 4X4.

Nessun problema al momento nelle altre zone della provincia anche grazie ai mezzi spargisale e spazza neve entrati in funzione dalle prime ore della giornata.