Netflix, Disney+ e Prime Video: le imperdibili nuove uscite di aprile 2024

La primavera del mondo dello streaming si riempie di una vasta gamma di proposte, adatte a ogni genere e gusto, con un cast stellare che include nomi come Benedict Cumberbatch, Michael Douglas, Colin Farrel, Julianne Moore e Nicholas Galitzine. Ecco le 10 serie tv più interessanti in arrivo ad aprile sulle principali piattaforme.

SHERLOCK

Arriva su Netflix dall’1 aprile. Tutte e 4 le stagioni della riuscitissima e avvincente serie Sherlock, che reinventa in chiave contemporanea il celebre detective inglese, saranno disponibili sulla piattaforma. Con Benedict Cumberbatch nel ruolo del protagonista e Martin Freeman come fedele Watson. Per gli amanti del genio investigativo creato da Sir Arthur Conan Doyle, su Netflix dall’1 aprile.

RIPLEY

Su Netflix dal 4 aprile, ci porta nella New York del 1961. Il giovane truffatore Thomas “Tom” Ripley (interpretato da Andrew Scott) viene incaricato di ritrovare il ribelle Dickie Greenleaf (Johnny Flynn) per conto di un ricco uomo d’affari. Tuttavia, una volta trovato Dickie, Tom inizia una pericolosa discesa nell’inganno e nell’omicidio. Ispirata ai romanzi di Patricia Highsmith, questa miniserie di 8 episodi offre atmosfere torbide e doppi giochi intriganti, su Netflix dal 4 aprile.

SUGAR

Su Apple Tv+ dal 5 aprile, ci porta a Los Angeles, dove l’investigatore privato John Sugar (interpretato da Colin Farrell) viene incaricato di ritrovare la nipote di un famoso produttore hollywoodiano. Con un cast internazionale, questa serie noir di 8 episodi promette mistero e suspense, su Apple Tv+ dal 5 aprile.

KISEIJU

Su Netflix dal 5 aprile, ci trasporta a Tokyo, dove misteriosi parassiti alieni prendono il controllo dei corpi umani, portando la civiltà terrestre sull’orlo dell’estinzione. Basata sul celebre manga di Hitoshi Iwaaki, questa serie di 6 episodi diretta da Yeon Sang-ho offre un mix di fantascienza e horror, su Netflix dal 5 aprile.

FRANKLIN

Su Apple Tv+ dal 12 aprile, ci porta nella Francia del 1776, dove il noto scienziato Benjamin Franklin (interpretato da Michael Douglas) viene inviato come ambasciatore per convincere Re Luigi XVI a sostenere gli Stati Uniti d’America nella guerra contro l’Inghilterra. Con un cast eccezionale e una trama avvincente, questa serie di 8 episodi ripercorre una pagina della storia americana, su Apple Tv+ dal 12 aprile.

BRIGANTI

Su Netflix dal 23 aprile, ci porta nel Sud Italia del 1863, dove una donna di origini contadine viene coinvolta nelle attività di una banda di briganti dopo aver rubato una mappa preziosa. Con 6 episodi che mescolano storia e leggenda, questa serie offre avventure e intrighi in un contesto storico affascinante, su Netflix dal 23 aprile.

LORO 2 (THEM: THE SCARE)

Su Prime Video, dal 25 aprile, ci porta a Los Angeles nel 1991, dove una detective si trova a investigare su un caso di omicidio insolubile che porta a eventi malefici che coinvolgono la sua famiglia. Con 8 episodi carichi di tensione e suspense, questa serie promette di tenere incollati gli spettatori allo schermo, su Prime Video dal 25 aprile.

THANK YOU, GOOD NIGHT-THE BON JOVI STORY

Su Apple Tv+ dal 26 aprile, ci porta nel mondo della celebre band americana Bon Jovi, con 4 episodi che ripercorrono la loro carriera, i successi e le sfide affrontate lungo il cammino. Con interviste esclusive e ospiti speciali, questa serie è un must per tutti i fan della musica rock, su Apple Tv+ dal 26 aprile.