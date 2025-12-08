Neonata sbalzata dall’auto sull’A5: tragedia a Volpiano

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Una tragedia ha scosso l’Italia nella mattinata di oggi sull’autostrada A5 Torino-Aosta. Una neonata di pochi mesi è morta dopo essere stata sbalzata fuori dall’auto durante uno scontro tra più veicoli all’altezza di Volpiano. Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di ricostruzione da parte degli inquirenti, ma emerge un dettaglio agghiacciante: due conducenti coinvolti sarebbero fuggiti senza prestare soccorso.

Le indagini della Procura

La Procura di Ivrea ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale e omissione di soccorso. Gli investigatori stanno analizzando i filmati delle telecamere autostradali per identificare i responsabili della fuga. La piccola è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118, ma purtroppo ogni tentativo di rianimarla si è rivelato vano. La madre, rimasta ferita nell’impatto, è stata trasportata in ospedale in stato di shock. Situazioni drammatiche come questa ricordano quanto sia importante la sicurezza stradale, specialmente quando si viaggia con bambini.

Sono in corso accertamenti tecnici per capire come fosse sistemato l’ovetto che conteneva la bambina. Gli esperti dovranno stabilire se il seggiolino era correttamente installato e se ha ceduto a causa dell’impatto violento. Un dettaglio che potrebbe risultare cruciale nelle indagini è stato segnalato da fonti investigative che stanno vagliando ogni elemento dell’incidente.