Tragedia a Barberino del Mugello: esplosione in casa, una vittima

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Una violenta esplosione ha squarciato l’alba di oggi, lunedì 8 dicembre, a Barberino del Mugello, in provincia di Firenze. Il boato, udito a chilometri di distanza, è stato seguito da un devastante incendio che ha distrutto un’abitazione.

La dinamica dell’esplosione

L’esplosione si è verificata poco dopo le 4 del mattino in una palazzina residenziale. Secondo le prime ricostruzioni dei vigili del fuoco, la causa sarebbe una fuga di gas. I soccorritori hanno lavorato per ore tra le macerie per estrarre i corpi. Purtroppo si registra una vittima, mentre altre persone sono rimaste ferite e trasportate d’urgenza all’ospedale di Careggi.

Le indagini dei carabinieri

I carabinieri hanno transennato l’area e avviato accertamenti per stabilire l’esatta dinamica. Non si esclude un malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento. Il sindaco ha dichiarato: “Siamo sconvolti, la comunità è in lutto”. Decine di famiglie sono state evacuate dalle abitazioni limitrofe per motivi di sicurezza. La Procura ha aperto un’inchiesta.