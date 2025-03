[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nel ricordo di Francesco Marcone la quarta edizione della gara “Fuggi a Foggia” in programma domenica 30 marzo

Lo sport, la solidarietà, l’inclusione e l’impegno civile e sociale si sposano con la quarta edizione della gara nazionale podistica lungo 10 chilometri ‘Fuggi a Foggia’, organizzata dai Podisti di Capitanata e dall’assessorato allo Sport del Comune di Foggia, in programma domenica mattina 30 marzo e che vedrà la partecipazione di 600 atleti agonisti (tra gli iscritti Boumalik Abdelkrim, vincitore di due precedenti edizioni, Boufars Hicham, Zaki Yassine, e l’atleta paraolimpico Gianni Sasso) provenienti da tutta Italia e 400 amatoriali, e spingitori che accompagneranno tanti amici in carrozzina. Verrà preceduta dalla ‘Fuggi in Galleria Kids’ – gara promozionale riservata ai più piccoli presso il centro commerciale Grandapulia, in programma questo pomeriggio – e sarà intitolata a Francesco Marcone nella ricorrenza del 30esimo anniversario del suo omicidio. L’assessorato alla Legalità guidato da Giulio De Santis attribuirà un omonimo Premio, e la manifestazione rientrerà nella nuova edizione dei ‘100 Giorni per la Legalità’.

La corsa, con partenza da piazza U. Giordano domenica alle ore 9, si svolgerà lungo il seguente percorso: via V. Lanza, via L. Scillitani, viale Fortore, via Guglielmi, via R. Caggese, via Galliani, Largo Papa Giovanni Paolo II, piazza Cavour, via V. Lanza, piazza U. Giordano, corso Cairoli, piazza XX Settembre, corso G. Garibaldi, via Vittime Civili, via Napoli, via Paolo Telesforo, via M. Natola, viale 1 Maggio, viale Michelangelo, via A. Guglielmi, via R. Caggese, via C. Galliani, largo Papa Giovanni Paolo II, piazza Cavour, via V. Lanza, arrivo in piazza U. Giordano. La collaterale passeggiata non agonistica interesserà parte del percorso iniziale, partendo da piazza U. Giordano, via V. Lanza, piazza Cavour, via C. Galliani, via M. Mazzei, viale Fortore, Campi Diomedei, via A. Guglielmi, via R. Caggese, via C. Galliani, piazza Cavour, via V. Lanza con arrivo a piazza U. Giordano.

Per tutte le vie interessate al percorso è stata disposta, attraverso un’ordinanza firmata dal dirigente della Polizia Locale Vincenzo Manzo, la chiusura al traffico dalle ore 9 alle ore 11 e comunque fino alla fine della manifestazione, ed è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, per garantire la sicurezza stradale. Il traffico sarà deviato sulla viabilità limitrofa, ma saranno consentiti i transiti e gli attraversamenti motivati da situazioni di necessità ed urgenza.

Foggia, 28 marzo 2025