Nei palinsesti di Mediaset, un’altra soap turca chiude

I fan sui social attribuiscono il nome di ‘turcate’. Si tratta di soap turche, Terra Amara, conclusasi qualche settimana fa lasciando un vuoto terribile ed è stata la prima. Dalla Turchia giungono trame totalmente diverse da quelle italiane, americane e spagnole. Ricche di colpi di scena e intrighi, spesso incredibili. Nei titoli di coda, possiamo trovare sorprese. Entro breve tempo ci sarà un nuovo cambio nei palinsesti.

Mediaset mette in pausa un’altra soap turca: altro cambiamento nei palinsesti estivi

Nell’ultimo mese, due nuove soap nei palinsesti hanno piazzate in prima serata. Sono: La Rosa della Vendetta e Segreti di Famiglia. Molto spesso poi, Alcuni attori sono presenti anche in altre serie ottomane sempre su Canale 5.

L’inizio di The Family, una nuova proposta che si insinuerà nel day time con un orario fisso tutti i pomeriggi a partire dall’8 luglio, è stato tagliato decisamente.

Non vedremo più My Home My Destiny alle 14.45

La storia della bella Zeynep e che è giunta alla sua seconda stagione, è stata sospesa, solo dopo sole due settimane di messa in onda tutti i giorni. viene ‘sospesa’. The Family sarà inserita al suo posto e racconterà la storia di una famiglia della malavita turca.

Non conosciamo la fine dell’altr’altra soap, è possibile che venga trasmessa solo nel weekend, insieme a La Promessa ed Endless Love. I consensi sono stati favorevoli e non certo negativi. Questo è un ennesimo cambiamento.

Un mezzo del Biscione per fare l’impossibile per fare in modo che tutte le ‘turcate’, nel loro menù da qualche mese a questa parte, trovino la sistemazione più adatta..