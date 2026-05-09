Libri
“Nato diverso, nato forte”, il libro di Donato Prencipe
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“Nato diverso, nato forte”, il libro di Donato Prencipe
UNA STORIA VERA
Una vita di dolore, ma
trasformata in forza
“NATO DIVERSO, NATO FORTE”
racconta un percorso reale fatto di difficoltà
fisiche, momenti di crisi, ricerca di lavoro
e di rinascita personale.
Una testimonianza di resilienza
che dimostra come,
anche nei momenti più difficili, sia possibile
rialzarsi e costruire una nuova vita.