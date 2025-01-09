Nathan Falco Briatore, la foto con papà Flavio fa discutere

Nathan Falco Briatore, il figlio 14enne dell'imprenditore Flavio Briatore e dell'ex modella Elisabetta Gregoraci, ha catturato l'attenzione dei social con una recente foto pubblicata dal padre. Nello...

Nathan Falco Briatore, il figlio 14enne dell'imprenditore Flavio Briatore e dell'ex modella Elisabetta Gregoraci, ha catturato l'attenzione dei social con una recente foto pubblicata dal padre. Nello scatto, ambientato nell'ufficio di Enstone, in Inghilterra, Nathan indossa un elegante maglioncino nero a collo alto e un cappello di una nota casa automobilistica di Formula 1. Ma è un altro dettaglio a rubare la scena: l'orologio che porta al polso, un modello di Audemars Piguet, il cui prezzo può variare da decine a quasi centomila euro, sottolineando così il tenore di vita lussuoso della famiglia.

Le intenzioni di Flavio Briatore verso Nathan Falco

Flavio Briatore, noto per il suo approccio imprenditoriale rigoroso, ha recentemente rivelato in un'intervista di avere in mente per il figlio un percorso educativo in collegi di lusso con rette annuali di 120mila euro. Tuttavia, ha chiarito che non intende favorire Nathan nel mondo del lavoro: "Se vorrà lavorare con me, dovrà prima fare il cameriere". Questa dichiarazione mette in luce la filosofia di vita di Briatore, che, anche con il figlio, sembra mantenere un ferreo impegno verso il meritocratico, in un ambiente dove il successo non è mai scontato.