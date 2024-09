Natale un viaggio tra mito e leggenda, Svizzera

Una delle feste più sentite in tutto il mondo è il Natale. Ognuno lo festeggia a modo suo, ciò che lega tutti, o almeno dovrebbe è la bontà nei cuori. Almeno in quel giorno i cuori dovrebbero riempirsi di gioia, basta con le cattiverie e le guerre. La tavola imbandita è segno di opulenza e benessere. Come si può festeggiare, sapendo che qualcuno soffre, per malattia, mancanza di lavoro e solitudine? Natale un viaggio tra mito e leggenda.

Quali sono le origini del Natale? Un excursus tra mito e storia

In ogni stato, Natale è un evento molto atteso. Le festività natalizie al di là delle Alpi, mostra tutta la sua grandiosità, mercatini grandissimi e illuminati, propongono e colorano la scena visiva e riscaldano il cuore di ogni passante.

Odori sublimi tra lo speziato e agrumato, avvolti nella cannella, il Natale in Svizzera accoglie grandi e piccoli e non mette mai da parte le tradizioni locali più sentite di sempre. Non dimentichiamo poi le piste di ghiaccio grandissime, le vie addobbate.

Babbo Natale ha un team di specialisti preparati a proposte culinarie magiche

Il Natale in Svizzera, sebbene il cantone che preserva ancora la nostra cultura segua le tradizioni appartenenti al nostro immaginario collettivo ha tradizioni diverse. Più al nord si compenetrano a quelle del nord Europa, dando vita ad appuntamenti ed eventi folcloristici favolosi.

Silvesterkläuse è un’occasione in cui gli uomini svizzeri si travestono con rami, foglie, e vestiti natalizi. Indossano maschere di diverse fattura: alcune con espressioni mostruose, altre invece con connotati più affabili.

Attraversano le città al termine dei festeggiamenti natalizi del 25 dicembre intonando canzoni e augurando agli abitanti delle buone feste; l’importanza della festa, però, risiede in un messaggio metaforico: la rappresentazione del bene e del male, che sia propizia ad augurare tempi migliori.

Non sempre i doni vengono portati da Babbo Natale

Il folclore tradizionale svizzero ed europeo ha altre figure, una di queste è San Nicola. Vin brulè, fondue svizzera, fino ad arrivare ai prodotti da forno più amati di sempre al burro, al sapore di cioccolato e nocciole o all’anice.

Il Natale in Svizzera è una fiera di gioia e di colori, meta ottimale per vivere un evento in modo diverso dal solito e arricchire il proprio bagaglio di esperienze visitando uno dei luoghi più belli, suggestivi e amati di sempre.