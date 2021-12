Natale e Capodanno, Emiliano non condivide le restrizioni adottate dal campano De Luca

“Cancellare la movida di Capodanno, o addirittura lo shopping natalizio, onestamente mi sembra una misura un po’ eccessiva in questa fase, tanto più che i vaccini stanno facendo il loro dovere. Lo stanno facendo abbattendo i contagi e le morti in modo elevatissimo, quindi dobbiamo avere un po’ di equilibrio“, ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano a Stasera Italia, commentando le misure che adotterà la Regione Campania per contenere i contagi.