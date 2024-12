NATALE 2024, TORNA IL REGALO SOSPESO DI CONFCOMMERCIO FOGGIA

Dal 6 dicembre a Foggia, San Severo, Troia, Monte Sant’Angelo e Vieste

Foggia, 5 dicembre 2024 – Anche quest’anno l’Associazione provinciale Confcommercio promuove l’iniziativa “Il regalo sospeso”.

In vista dell’inizio ufficiale della corsa ai regali, Confcommercio Foggia distribuirà dei sacchi di iuta, come quelli di Babbo Natale, ad alcune attività imprenditoriali strategicamente individuate così da coinvolgere le principali arterie del commercio urbano.

L’iniziativa è stata organizzata nelle città di Foggia, San Severo, Troia, Vieste e Monte Sant’Angelo.

La modalità di partecipazione è molto semplice: ogni volta che si acquista un prodotto, si ha la possibilità di aggiungere un regalo sospeso nel sacco, un piccolo dono che verrà destinato a un bambino in difficoltà. L’iniziativa sarà valida, a Foggia, dal 6 dicembre fino al 2 gennaio 2025. Tutti i regali raccolti nel capoluogo saranno distribuiti alla Caritas dell’Arcidiocesi, quelli raccolti a San Severo saranno donati ad alcune parrocchie. I doni a Troia saranno distribuiti tramite la Caritas interparrocchiale così come a Vieste e Monte Sant’Angelo.

L’elenco dei negozi di Foggia:

Bar Momento – Piazza U. Giordano, 52

Mazzeo Giocattoli – Villaggio Artigiani

Frisby – Corso Giuseppe Garibaldi, 94

Bar 2000 – Piazza Francesco de Santis, 12

Antica Tabaccheria Basta – Corso Giuseppe Garibaldi, 47

Gocce di caffè – via Guido Dorso, 31

Troia:

Panificio Leonardo Rosiello – Corso Umberto I, 68

Forno Madre – Piazza Aquilino, 12

Buffo Mario – Viale Kennedy, 8

San Severo:

Erbolinea -Via T. Maselli, 15

Mazzeo giocattoli – Via Foggia Km 0,500

Vieste

Supermercato Olmo – Viale XXIV Maggio

Monte Sant’Angelo

Centro commerciale Gargano (Mazzeo Giocattoli)

“Si tratta di una tradizione ormai consolidata della nostra Associazione. Quando venne promossa ormai sei anni fa sapevamo che sarebbe stata molto apprezzata perchè conosciamo la solidarietà e il grande cuore dei cittadini di Foggia e della provincia. Il Natale è un momento di grande condivisione, viviamolo come deve essere vissuto: con il cuore rivolto a chi è meno fortunato di noi”, ha commentato Antonio Metauro, presidente Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Foggia.