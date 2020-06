Nasce Vadoalmare.shop il modo più semplice per trovare un lido

Raggiungere il lido preferito, trovare i servizi necessari, trascorrere una giornata senza stress. Non bisognerà più girovagare per il web alla ricerca di numeri di telefono o siti per prenotare un ombrellone con sdraio. Vai al mare con un click. È finalmente online il portale per le vacanze 2020 sul Gargano con www.vadoalmare.shop il modo più semplice per contattare i lidi e raggiungerli senza perdere tempo.

Il sito, ma anche App disponibile per Android e Apple nei prossimi giorni, si arricchirà con appuntamenti, luoghi da visitare e riferimenti culinari che saranno raggiungibili secondo le misure anti Covid. Uno sforzo organizzativo realizzato in pochissimo tempo (ancora in fase di completamento) per soddisfare le necessità anche dettate dal momento. Sarà fondamentale la collaborazione degli operatori turistici per verificare le informazioni e arricchirle con notizie utili inviando mail a vadoalmare.shop@gmail.com.

Nel sito sono presenti informazioni aggiornate sulle condizioni del tempo e in modo specifico del mare con approfondimenti e notizie estive.