📣 NASCE L’OSSERVATORIO CIVICO A MANFREDONIA 📣

La nostra città sta attraversando una profonda crisi politica.

Negli ultimi anni, comprensibilmente, la partecipazione e l’interessamento dei cittadini alla vita amministrativa della nostra città sono drasticamente diminuiti.

Questo disinteresse ha creato una pericolosa disconnessione tra la popolazione e la politica, con conseguenze negative per tutti noi.

L’Osservatorio Civico nasce dall’idea di un gruppo di amici. Crediamo fermamente che il cambiamento sia possibile solo attraverso un impegno collettivo, che parta dal basso.

Vogliamo restituire ai cittadini il potere di influenzare le decisioni che riguardano il loro futuro, monitorando attentamente l’operato della futura amministrazione e promuovendo processi civici dal basso.

Per evitare strumentalizzazioni, occorre specificare sin da subito che l’Osservatorio è e resterà un ente imparziale, senza alcuna simpatia per l’uno o l’altro politico di turno.

Il nostro unico interesse è il bene della comunità. Vogliamo che ogni cittadino si senta ascoltato e rappresentato.

Siamo qui per fare da ponte tra la popolazione e l’amministrazione, assicurandoci che le promesse fatte vengano mantenute e che le esigenze dei cittadini siano sempre al primo posto durante i prossimi anni di consiliatura.

La nostra attività inizierà dal primo giorno di insediamento della prossima amministrazione. Nel frattempo, stiamo seguendo con estrema attenzione la campagna elettorale.

Dopodiché ci divideremo in gruppi tematici per monitorare passo dopo passo le azioni che la futura amministrazione metterà in campo.

Vogliamo cogliere l’occasione per augurare ai quattro candidati sindaci una buona ultima settimana di campagna elettorale.

Che sia una settimana di confronto costruttivo e di dialogo aperto, evitando scorrettezze e strumentalizzazioni, per il bene della nostra amata Manfredonia.

Siamo aperti a suggerimenti, segnalazioni e proposte. Se vuoi unirti a noi, se vorrai far parte dei tavoli tematici, puoi inviarci un messaggio su Facebook o alla mail osservatoriocivicomf@gmail.com.

Insieme possiamo fare la differenza e costruire una Manfredonia migliore per tutti.