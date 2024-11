Nasce il Presidio di Libera a Manfredonia: un grande giorno per la città! Ecco il primo incontro

Manfredonia si mobilita per la giustizia e la legalità! Siamo orgogliosi di annunciare la costituzione del Presidio cittadino di Libera, un luogo di incontro, dialogo e confronto aperto a tutti e volto alla costruzione corresponsabile di una società più giusta.

Ti aspettiamo per partecipare e dire insieme NO alla cultura dell’illegalità e SÌ a un futuro migliore per la nostra comunità!

Domenica 10 novembre 2024

Ore 17:00

AudioAuditorium “C. Serricchio” (Palazzo Celestini) – Manfredonia

Questa non è solo un’assemblea, è un’occasione per diventare protagonisti di un cambiamento concreto sulla base del NOI.

Conosci persone che condividono questi valori? Portale con te e vieni a scoprire come puoi fare la tua parte!

Non restare in disparte, fai la differenza. Noi ti aspettiamo!