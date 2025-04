[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nasce il FantaPapa: tra ipotesi e favoriti

Fantapapa, nasce il Fantacalcio del Conclave: un gioco tra fede e storia.

Tra i più quotati c’è sempre il segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin, ma sono in molti a puntare sul nome nuovo, Louis Antonio Tagle, 68 anni: viene dalle Filippine, bacino sterminato di fedeli per la Chiesa Cattolica. Profilo suggestivo quello del patriarca di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa. E poi ancora il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, l’americano Timothy Dolan, arcivescovo di New York o Fridolin Ambongo Besungu, 65 anni, del Congo.

Nessun premio materiale in palio, se non la “Gloria Eterna”, come recita il sito ufficiale. Fantapapa è aperto a tutti: credenti e non, appassionati di storia, amanti della satira intelligente e curiosi delle tradizioni vaticane. È possibile giocare da soli, sfidare amici in leghe private o entrare nella lega globale. Il gioco è disponibile su www.fantapapa.org, con aggiornamenti e contenuti anche su Instagram tramite il profilo ufficiale @Fantapapa_org.