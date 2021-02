Nasce a Foggia ‘Azione Studentesca’

I giovani di Giorgia Meloni in provincia di Foggia allargano il proprio orizzonte agli studenti



Gioventù Nazionale che in provincia di Foggia è guidato da Mario Giampietro, allarga il proprio orizzonte

coinvolgendo gli studenti delle scuole superiori, con la costituzione di Azione Studentesca in Capitanata.

Il

movimento studentesco è rivolto ai giovani delle scuole superiori che hanno come riferimento gli ideali

della destra. In provincia di Foggia, come responsabile è stato designato Vincenzo Catalano.



Diciannovenne, studente all’ultimo anno del Liceo Classico “Vicenzo Lanza” di Foggia, sarà punto di

riferimento per tutti i giovani studenti che vogliono lottare per una scuola migliore, che metta al centro lo

studente come cittadino da formare e che è futuro del nostro Paese. Il giovane liceale, si è soffermato sulla

condizione degli studenti lasciati a loro stessi e che rischia di pregiudicare l’apprendimento in questo

periodo di pandemia:

“I pesanti disagi dovuti al Covid 19 e le conseguenziali scelte scellerate dei governatori, stanno creando

disagi enormi a noi studenti. I banchi a rotelle (che stanno creando disagi fisici per i frequenti dolori alla

schiena accusati dagli studenti), la mancanza di test rapidi, e il disastro della Dad stanno compromettendo

l’anno scolastico. Tutto ciò a scapito dell’apprendimento, lasciando me e tutti i miei colleghi, con grosse

lacune a livello didattico. In Puglia soprattutto, la gestione approssimativa della giunta Emiliano, ha fatto si

che le scuole pugliesi versano in uno stato organizzativo e strutturale davvero precario. Azione Studentesca,

vuole combattere queste ingiustizie e si batte per un ritorno in classe in assoluta sicurezza, altrimenti gli

studenti rimarranno a casa”.



Anche il Presidente Provinciale Mario Giampietro si sofferma sulla nascita del movimento studentesco

“Siamo davvero orgogliosi del fatto che anche i giovanissimi si avvicinano alla politica, e questo è il segno

che stiamo lavorando bene, Vincenzo è motivato e sicuramente sarà punto di riferimento per gli studenti di

Foggia e provincia. Abbiamo un partito e un movimento giovanile in grande salute e la nascita del

movimento studentesco lo salutiamo con enorme soddisfazione. Auguro a Vincenzo buon lavoro”