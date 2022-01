Nadal è infinito

Infinito Rafa Nadal: il tennista spagnolo vince in rimonta l’Australian Open 2022 a Melbourne, e mette così a segno il record assoluto di successi nei tornei del Grande Slam: 21, uno piu’ di Roger Federer e Novak Djokovic.

Nadal, che dopo aver battuto Berrettini in semifinale aveva raccontato di aver temuto fino a un mese fa di dover smettere, in finale ha battuto il russo Daniil Medvedev, numero 2 del mondo, in cinque set, dopo aver perso i primi due: 2-6, 6-7, 6-4, 6-4 7-5 il punteggio finale.