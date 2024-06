My home my destiny anticipazioni della settimana al 21 giugno

My home my destiny e le anticipazioni sulla soap turca tornano insieme a noi. Da oggi, lunedì 17 a venerdì 21 giugno 2024 potremo vedere su Canale 5, Zeynep impegnato in un colloquio di lavoro. Nella mente della giovane i pensieri si intrecciano e lei si recherà da una psichiatra, per avere una visione più chiara della sua esistenza

Zeynep si ritrova alla vigilia di un colloquio di lavoro molto importante. Ella si recherà quindi da una psichiatra per cercare di capire meglio come condurre la sua vita. La donna è innamorata di Medhi, purtroppo il tempo che dedica a se stessa è molto poco. Inoltre vive nella stessa casa dove con tutta la famiglia di Medhi, compresa Benal.

Sultan infastidirà Cemile, la vorrà avvicinare a Nuh. Faruk verrà minacciato da suo padre, affinché proponga ad Emine di andare a vivere da sola in un appartamento che le prenderebbe a tale scopo. Emine non è dello stesso avviso e dubita che Faruk la voglia solo come amante. Il primo giorno di scuola di Kibrit sarà traumatico. I compagni la prenderanno in giro per l’età avanzata.

Benal è consapevole di non essere creduta dalla famiglia esclusa Mujgan

Benal pensa di andarsene via, visto che in famiglia non si sente creduta. Mehdi si opporrà e esporrà chiaramente che Sehrat dovrà essere fermato e reso innocuo, altrimenti Benal non se ne andrà di casa. Intanto il colloquio di Zeynep per il posto da avvocato andrà bene ed ella verrà assunta.

Serhat rapirà e porterà via Benal . Zeynep si sentirà tremendamente in colpa, la ragazza infatti, se ne andrà di casa dopo aver discusso con lei, sia lei che Mujgan avranno paura che le succeda qualcosa. La giovane è incinta e sta avendo alcune complicazioni.

Emine discuterà con Faruk sull’accordo che lui vorrebbe fare. Mettersi con Selin per fare piacere al padre e nascondere Emine nella lussuosa villa che si affaccia sul mare. Emine si chiederà se valga la pena di sentirsi così sola per avere ricambiata con l’amore di un uomo e una vita agiata. Secondo voi?