“Mutamenti”: al via la settima edizione di “Mònde”, la festa del cinema sui cammini. Apre Gianmarco Saurino

È tutto pronto a Monte Sant’Angelo, Capitale della Cultura di Puglia, per la settima edizione di “Mònde – Festa del Cinema sui Cammini”, in programma dal 3 al 6 ottobre 2024. Sulla scia dei “Mutamenti”, il tema scelto per quest’edizione, il festival diretto da Luciano Toriello è ai nastri di partenza con le sue proiezioni, walk show, cammini, mostre, spettacoli dal vivo, laboratori e appuntamenti dedicati alle scuole.

Si parte domani, 3 ottobre, alle ore 17.00 al Chiostro delle Clarisse con l’apertura del festival e i saluti istituzionali. A seguire, l’inaugurazione della mostra “Asini dotti. In cammino lungo la Via Francigena” di Marcello Moscara (a cura di Carmelo Cipriani). Alle ore 18.30, all’Auditorium “Peppino Principe”, cominciano le proiezioni con il documentario “Asini dotti” di Francesco De Giorgi e Giovanni Iavarone. Il documentario racconta il cammino e la memoria riscoperta di un gruppo di musicisti, guidati da un asino di nome Bartolo, lungo il tratto della via Francigena che va da Torre Guaceto (Brindisi) a Santa Maria di Leuca (Lecce).

Alle ore 20.30, invece, appuntamento con il primo walk show di “Mònde”. Ad inaugurare questa sezione di dialoghi, condotti dal giornalista Felice Sblendorio, ci sarà Gianmarco Saurino, attore foggiano impegnato fra televisione, cinema e teatro; protagonista di alcune serie di successo come “Doc – Nelle tue mani”, “Leonardo”, “Che Dio ci aiuti” e “Per Elisa – Il caso Claps”. A seguire, spazio all’evento speciale, introdotto dall’intervento dell’antropologa Laura Marchetti, dedicato alla proiezione dei documentari della Residenza Culturale Cinema di Monte Sant’Angelo Capitale della Cultura di Puglia 2024.

Il secondo giorno di festival, venerdì 4 ottobre, si aprirà come da tradizione con il primo cammino di “Mònde”, curato dall’Associazione Monte Sant’Angelo Francigena e MooVeng. Alle ore 9.00, con ritrovo dal Santuario di San Michele, partirà il cammino “Antiche Vie del mare. Da Monte Sant’Angelo alla costa di Mattinata”.

In Auditorium, invece, si parte con il primo matinée dedicato alle scuole e curato dalla Residenza Cinema di Monte2024. Alle 17.15, poi, spazio a “In viaggio con lei”, un documentario di Gianluca Gargano che racconta un viaggio on the road in compagnia di due amiche fra natura incontaminata, incontri e momenti di passaggio nella vita di donne comuni. Alle ore 18.00, nella Sala Conferenze della Biblioteca “C. Angelillis”, ritorna il fotografo e regista Carlos Solito per presentare il suo ultimo libro: “Il cammino di Padre Pio. Da Pietrelcina a San Giovanni Rotondo”, edito da Piemme.

La serata si concluderà alle ore 20.45 con la proiezione del film “L’ultima settimana di settembre” di Gianni De Blasi. Il film, nelle sale da poco meno di un mese, è un road-movie tenero e dolente che racconta la storia di un uomo, interpretato da Diego Abatantuono, che ha progettato di suicidarsi il giorno del suo compleanno, il 20 settembre, incurante dei bivi della vita e del caso.

Il programma di “Mònde” continuerà nel weekend con altri due giorni di programmazione, proiezioni, cammini e walk show con gli attori Fabrizio Ferracane (sabato 5 ottobre) e Lidia Vitale (domenica 6 ottobre).

“Anche quest’anno il festival Mònde sta per mettersi in viaggio. La nostra settima edizione parlerà dei mutamenti di chi ha deciso di restare, affrontando con coraggio i cambiamenti e le sfide interiori e collettive. In occasione di Monte Capitale di Puglia 2024 abbiamo pensato di rilanciare la sfida, in un momento molto difficile per il settore, proponendo un programma forte, ricercato e popolare allo stesso tempo. La famiglia del cinema di Mònde, che si mette in cammino e sogna attraverso le visioni dei registi e degli attori, vi aspetta”, l’invito del direttore artistico, Luciano Toriello.

Tutti gli eventi sono gratuiti fino ad esaurimento posti. Il programma del festival è possibile consultarlo sul sito ufficiale a questo link.

“Mònde – Festa del Cinema sui Cammini” è un’iniziativa realizzata nell’ambito dell’Apulia CineFestival Network 2024 con il sostegno di Regione Puglia e Apulia Film Commission, nell’intervento “Promuovere il Cinema 2024”, finanziato dalla Regione Puglia e realizzato dalla Fondazione AFC a valere su Risorse POC Puglia 204-2020, Azione 6.7. Con il contributo di Comune di Monte Sant’Angelo, Teatro Pubblico Pugliese, nel programma del Comune di Monte Sant’Angelo – Capitale Cultura di Puglia 2024; e di La Massarìa e ADTM. Gli interventi di digitalizzazione sono finanziati dall’Unione Europea – Next Generation EU nell’ambito del progetto TOCC – Transizione Digitale.