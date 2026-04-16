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Manfredonia, La Marca: “Ingrati verso Padre Franco Moscone”

Al di là di ogni opinione, credo politico e religioso, è sempre poca la decenza . Rimango davvero rammaricato come Padre Franco Moscone, nostro Arcivescovo, da alcuni giorni, sia bersaglio di attacchi gratuiti, articoli offensivi ed ingrati, dopo l’accoglienza presso la Casa della Carità di cittadini stranieri richiedenti asilo.



Non ultimo un articolo sul quotidiano l ‘Attacco che lascia spazio ad ambiguità e letture strumentali.

P. Franco Moscone rappresenta, per la nostra città e per tutta la Diocesi, un punto di riferimento, voce e invito continuo alla coesione civile, nel solidale impegno per il bene comune.



Legato sin da subito alla nostra gente, al nostro territorio, tanto da chiamarlo “Il mio Amato Gargano”, P. Franco è sempre stato attento ai temi della pace, della dignità umana e della buona politica, intesa come servizio ad una comunità nell’interesse collettivo.



P. Franco Moscone si è sempre distinto per il coraggio di chiamare per nome alcuni dei mali della nostra terra, per la sua lotta alla mafia, per i migranti, per i più fragili, per la tutela dell’ambiente e della salute.

Ha condannato e denunciato senza mezzi termini i genocidi, le guerre, prendendo posizioni nette e chiare.

Non ha esitato, anche quest’anno, durante il suo discorso rivolto alla città a fine agosto, a richiamare tre grandi alleati del mal: il silenzio, l’indifferenza e la delega.



Per questo, P. Franco Moscone ci ha sempre invitati ad essere ‘Buoni cristiani e onesti cittadini”, come ricordava il suo conterraneo Giovanni Bosco, unendo la fede religiosa con la responsabilità sociale e civile.

E’ stato sempre al fianco delle istituzioni con lealtà e rispetto, a prescindere dal colore politico ed , oggi, non merita questo trattamento, parole che screditano, insinuano il sospetto sino a metterlo in opposizione al Papa.



Per questo esprimo la mia e nostra vicinanza e solidarietà chi al nostro Vescovo, a chi in questi anni ci ha insegnato con il suo esempio ad essere costruttori di speranza.

Domenico La Marca – Sindaco di Manfredonia