[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MOZIONE DI INTITOLAZIONE DI UNA VIA A PASQUALE CASILLO.

“Ricordare Paquale Casillo con l’intitolazione di una strada è il minimo tributo che possiamo offrire ad un uomo che ha scelto di vivere e investire in questa città raggiungendo risultati importanti in ogni campo in cui ha operato”. Così Pasquale Rignanese, consigliere comunale e segretario cittadino di Forza Italia ha voluto motivare la mozione presentata al consiglio comunale di intitolare una via a Pasquale Casillo, imprenditore riconosciuto a livello internazionale e Presidente del “Foggia dei miracoli”, sottoscritta anche dal capogruppo di Forza Italia Raffaele Di Mauro e dal capogruppo della lista Di Mauro Sindaco Marco Pellegrino e da Prima Foggia con il suo capogruppo Franco Nunziante.

Casillo da imprenditore ha guidato un gruppo agro-industriale capace di soddisfare il 10% dell’intera produzione di semola della CEE e da dirigente sportivo ha portato il Foggia in serie A offrendo agli occhi degli sportivi di tutto il mondo “Zemanlandia”. Ad oggi risulta la deliberazione da parte del Comune di Foggia di intitolazione del piazzale dello stadio Zaccheria a Casillo, mentre l’attuale proposta vuole impegnare il Sindaco e la Giunta, attraverso il consiglio comunale, all’intitolazione di una via cittadina e promuovere iniziative culturali e sportive che ne ricordino la figura e l’opera coinvolgendo le istituzioni scolastiche e le associazioni locali.