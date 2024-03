Movimento 5 Stelle verso la scissione? Raggi valuta Di Battista

Potrebbe esserci una scissione nel Movimento 5 Stelle.

La novità è stata rivelata da La Repubblica, dopo che Giuseppe Conte ha più volte fatto intendere di non voler mollare l’alleanza con il PD di Schlein.

Ecco cosa scrive il quotidiano:

“Se l’ex premier non può stringersi definitivamente nell’abbraccio con Schlein, non è soltanto una questione di posizionamento elettorale. Ma anche di equilibri interni. Un pezzo di Movimento fatica ancora a digerire un asse strutturale col Nazareno.

Non solo i vecchi elettori grillini, ma anche una fetta importante di classe dirigente: in Piemonte è stata Chiara Appendino a silurare la trattativa coi democratici.

E sarà interessante, a questo proposito, capire cosa succederà a Roma dopo le Europee. C’è una voce che rimbalza da qualche settimana in Campidoglio, dove siede ancora una figura ingombrante per l’ex premier come l’ex sindaca Virginia Raggi: si comincia a parlare di una possibile scissione nel Movimento, cioè di un passaggio armi e bagagli di consiglieri comunali e municipali a una nuova formazione.

Quale?

“Schierarsi”, l’associazione di Alessandro Di Battista, nata per ora come movimento cultural-sociale. La mossa, di cui discutono gli esponenti romani da Natale, sarebbe quasi obbligata, se il Movimento in vista delle elezioni Comunali del 2026 si indirizzasse verso un patto col Pd.

Un’operazione così, nella Capitale che fu il primo vero laboratorio di governo su larga scala del Movimento e che nel 2016 anticipò il boom delle Politiche del 2018, potrebbe stimolare emulazioni in altre città dello Stivale. Chissà.

Di sicuro Raggi sta «dando una mano» all’associazione di Dibba“.