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Motors Rally Show Pavia: ottimi risultati per i Piloti Sipontini

Nel weekend del 14 e 15 marzo si è svolta la 10ª edizione del Motors Rally Show Pavia, appuntamento ormai consolidato nel panorama rallystico italiano, disputato presso il Castelletto Circuit e valido come prima prova del Circuit Trophy Rally.

Un fine settimana caratterizzato da condizioni meteo incerte, culminate con la pioggia, ha fatto da sfondo alla partecipazione della Scuderia Piloti Sipontini, in collaborazione con AilineCorse Rent a Car, presente con due equipaggi.

Andrea “Tigo” Salviotti, affiancato da Manuela Pellati, ha conquistato un brillante 3° posto in classe Rally5, sfiorando le posizioni di vertice, e un eccellente 1° posto nel Trofeo Circuit Rally Trophy.

“Sono soddisfatto della gara: abbiamo perso qualche secondo nella prova serale, ma sotto la pioggia siamo riusciti a ottenere un ottimo risultato complessivo. Ringrazio la Scuderia Piloti Sipontini, il team Racing Garage e tutti i collaboratori. Prossimo appuntamento a Sarno, con test o una gara spot in programma nel frattempo”, ha dichiarato Salviotti.

Alberto Degliantoni e Marco Damaschi, al debutto sulla Peugeot 208 Rally4 del team Racing Garage, hanno chiuso in ottava posizione di classe, distinguendosi in un contesto particolarmente competitivo.

“Tanto divertimento ed emozioni. La vettura si è dimostrata subito performante, nonostante l’abbiamo conosciuta solo nello shakedown. Chilometro dopo chilometro è cresciuto il feeling, così come la confidenza, e i tempi lo hanno confermato. Confrontarsi in una classe così combattuta è stato fondamentale per migliorare. Torniamo a casa con grande esperienza e ottime basi per il futuro. Grazie al mio navigatore, alla mia famiglia e a tutti coloro che ci hanno supportato, nonostante il meteo difficile”, hanno commentato.

Foto: Gabriele Lavagnini / MattiPerLeCorse

Michele Guerra