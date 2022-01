Monte si rialza!

L’ennesimo attacco alla nostra città. Alla nostra serenità.

L’attacco nei confronti di chi quotidianamente s’impegna per dare lustro a questo territorio, ed un gesto del genere, un atto criminale del genere (l’ennesimo) annulla anni di sacrifici.

Sarò presente assieme a chi vuole con forza vivere in un luogo civile, di confronto, di crescita e di SPERANZA.

Ci sarò per sostenere Generoso, per sostenere Raffaella Simone, e tutte le vittime di questa ondata di violenza e di prepotenza. Perchè queste battaglie non si fanno da soli. Serve il supporto della parte sana della comunità, che rappresenta la stragrande maggioranza ahimè troppo “silenziosa” contro il rumore dei prepotenti.