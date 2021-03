Monte Sant’Angelo, un nuovo parco giochi al “Galluccio”

Il quartiere Galluccio ha un parco giochi.

“Riqualificare per noi significa pensare a tutti, anche e soprattutto ai più piccoli” – dichiara il Sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo.

“Con questo nuovo spazio ludico e ricreativo abbiamo voluto offrire loro un luogo in cui giocare e divertirsi all’aria aperta soprattutto in questo momento così difficile, anche per loro” – ha aggiunto il Primo cittadino.”Cari bambini, questo parco giochi è per voi: abbiatene cura” – l’invito del Sindaco.