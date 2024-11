Monte Sant’Angelo protagonista della rubrica “Eat Parade” su Rai2: il video

MONTE SANT’ANGELO PROTAGONISTA DELLA RUBRICA “EAT PARADE” DEL TG2 RAI

Monte Sant’Angelo è stata la protagonista oggi, venerdì 8 novembre, della rubrica gastronomica “Eat parade” del Tg2 curata dal giornalista Bruno Gambacorta.

Al centro del racconto la Città dei due Siti UNESCO e la Capitale della cultura Puglia 2024, un’eccellenza della gastronomia come le ostie piene, i piatti della tradizione.

La puntata andrà in onda in replica anche venerdì 15 novembre (alle ore 5.30), in differita su www.raiplay.it, sull’app Raiplay e sul sito www.tg2.rai.it nella sezione rubriche/Eat parade.