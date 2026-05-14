LibriMonte Sant'Angelo
Monte Sant’Angelo, presentazione del libro “Michelina”, donna garganica discepola di Cristo
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sabato 16 maggio 2026
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù
Monte Sant’Angelo
Una grande donna di Monte Sant’Angelo, a molti sconosciuta, che molto si è adoperata per gli ultimi che vivevano nel quartiere “fosso” nella prima metà del secolo scorso e che ha ispirato Don Francesco Ciuffreda di trasferire la parrocchia da San Giuseppe al “fosso” per soccorrere questi fratelli.