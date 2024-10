Monte Sant’Angelo: i Carabinieri sorprendono due truffatori, un arresto e un minore denunciato

I Carabinieri della Stazione di Monte Sant’Angelo (FG) hanno arrestato in flagranza di reato un truffatore 20enne e deferito, per il medesimo reato, il complice 14enne.

In particolare, nella tarda mattinata i militari avevano ricevuto una segnalazione di una tentata truffa ai danni di una coppia di anziani del posto e, avviate le immediate ricerche per le vie del centro l’attenzione dei militari è stata catturata da un’autovettura a noleggio con a bordo due soggetti non del posto.

La successiva perquisizione personale e veicolare ha consentito di rinvenire e sequestrare numerosi monili d’oro e una somma di denaro contante pari a 1685 euro che, da successivi accertamenti, è risultato essere il provento di una truffa perpetrata nella medesima mattinata ai danni di una anziana del posto che si è vista sottrarre la propria pensione.

La vittima, invitata in Caserma, ha riconosciuto l’autore materiale del furto fornendo una prova di essere la reale proprietaria dei monili d’oro che, successivamente, sono stati restituiti all’avente diritto unitamente alla somma di denaro.

Di fondamentale importanza è stata l’immediata segnalazione telefonica, che ha permesso di concentrare l’attenzione delle pattuglie dell’Arma dei Carabinieri alla ricerca di veicoli sospetti.

Il 20enne arrestatoè stato associatoalla Casa circondariale di Foggiae, dopo l’udienza di convalida è stato collocato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, mentre il complice minorenne è stato affidato ai propri genitori.Si precisa che il procedimento pende attualmente nella fase delle indagini preliminari e che le persone ad esso sottoposte non possono essere considerate colpevoli fino alla pronuncia di una sentenza di condanna definitiva