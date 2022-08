Monte Sant’Angelo avrà il suo asilo nido

Cari concittadini,

Sono molto fiero ed orgoglioso di annunciarvi finalmente che il nostro progetto dedicato alla costruzione di un asilo nido comunale è stato finanziato con 1 milione 750 mila euro su fondi del PNRR Istruzione ed è secondo per punteggio nella graduatoria pugliese.

Sorgerà in una vecchia area dedicata ad un campo da tennis limitrofa al Palazzetto dello sport.

Sì tratta di un struttura che richiamerà la forma di un teatro con quinte sceniche ma a tutti gli effetti sarà una struttura innovativa e moderna che ospiterà piccoli tra 0 e 36 mesi con una superficie lorda coperta di circa 800 mq.

La struttura sarà costruita su due livelli ed ospiterà sino a 60 bambini/e.

Questa è veramente una bella notizia per la nostra comunità, per le mamme lavoratrici che avranno finalmente un valido supporto e per i più piccoli che avranno uno spazio a loro dedicato.

I bambini sono il nostro futuro e così li accompagneremo sin dalla primissima infanzia nel loro percorso di crescita.

Pierpaolo D’Arienzo, sindaco di MSA