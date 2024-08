Monte Sant’Angelo: abbandonati illecitamente rifiuti di cavi privati del rame

Abbandono illegale rifiuti di cavi di rame sguainata in contrada Pace in agro di Monte Sant’Angelo, a poche centinaia di metri dell’ingresso del centro commerciale Gargano.



A fare la scoperta le Guardie Ambientali Italiane durante controlli di routine sul territorio. « Non distante dall’ingresso del centro commerciale Gargano in contrada Pace sono stati abbandonati illegalmente quintali di cavi già sguainati del rame. Mi sembra strano aggiunge Manzella che nessuno abbia notato tale abbandono, per non parlare delle bottiglie di vetro e di altri scarti sparsi un po’ ovunque. Nessuno controlla, nessuno vede nulla e lentamente la strada si trasforma in una mini discarica dove incivili vanno a depositare abusivamente rifiuti di ogni genere».



I cavi abbandonati, oltre a scatenare l’ira di sportivi, ambientalisti e naturalmente degli stessi residenti della zona, ha posto anche interrogativi inquietanti, perché tra i rifiuti rinvenuti figurano sempre cavi da cui è stato eliminato il rame, facendo quindi ragionevolmente pensare ad abbandoni conseguenti a furti.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane