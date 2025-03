[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“OPPORTUNITÀ E NETWORKING PER LE CITTÀ CULTURALI”, MONTE SANT’ANGELO A ROMA CON LE FINALISTE DELLE TRE EDIZIONI DI “CANTIERE CITTÀ”

Il sindaco Pierpaolo d’Arienzo e l’assessora alla cultura Rosa Palomba hanno preso parte a Roma all’incontro “Opportunità e networking per le città culturali” promosso dalla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali e dal Ministero della Cultura.

Si sono riuniti i rappresentanti delle città che hanno partecipato alle tre edizioni di Cantiere città, percorso di capacity building delle città finaliste al titolo di Capitale italiana della Cultura promosso dal Ministero e dalla Scuola.

“Due giorni di incontri per avviare reti, sinergie e collaborazioni tra le città. Per i partecipanti, un’occasione per condividere esperienze e confrontarsi con esperti del settore sulle opportunità e sugli strumenti per la città culturale”.

In programma laboratori dedicati all’europrogettazione culturale e alla committenza pubblica di opere e progetti d’arte.