Monsignor Moscone pompiere per un giorno

Per la religione cristiana l’amore del Signore può spegnere il fuoco del peccato, ma provare a spegnere un fuoco vero è sicuramente un’esperienza entusiasmante anche per un Arcivescovo.

In occasione dell’evento che ha visto ospite del Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana di Manfredonia l’ex vigile del fuoco Mario Trematore, che nel 1997 salvò la Sacra Sindone da uno spaventoso incendio, Monsignor Padre Franco Moscone ha avuto modo di visitare l’incredibile esposizione ideata e realizzata da Michele Guerra nella Zona Industriale D46, presso la Cittadella della Sicurezza e della Formazione.

Nel museo dedicato ai pompieri e alla Croce Rossa più grande al mondo, che annovera oltre 3.000 pezzi originali, tra cui uniformi, medaglie, mezzi e attrezzature per raccontare come ha funzionato nel corso del tempo il servizio di soccorso in caso d’incendio, l’arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo si è cimentato anche nelle prove di spegnimento delle fiamme su vasca con estintori a CO2.

“Monsignore è rimasto molto contento, meravigliato e stupito per ciò che ha visto in quanto non si aspettava di vedere una cosa così spettacolare”, racconta Michele Guerra, già immerso nel prossimo evento, che vede domenica 8 marzo, giornata internazionale per i diritti delle donne, l’apertura gratuita del museo a tutte le donne.

