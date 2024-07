Miss Bellezza Italiana 2024: continua a gonfie vele il tour pugliese

Miss Bellezza Italiana 2024: continua a gonfie vele il tour pugliese portando con sé un’ondata di eleganza, talento e fascino che ha già conquistato il cuore di molti. Dopo il grande successo ottenuto con la tappa del 04 luglio scorso al Fiumarè di Barletta, dove il pubblico ha assistito a una serata indimenticabile, Miss Bellezza Italiana arriva a Manfredonia con un’altra strepitosa tappa della 3^ edizione del concorso di bellezza e talento più atteso dell’estate.

La serata, condotta egregiamente da Chiara Carpano e Matteo Robustella, si è svolta nella splendida cornice balneare del Lido Kursaal, offrendo uno spettacolo mozzafiato. La manifestazione, promossa dall’Associazione La Fenice Aps di Manfredonia, per questa edizione si fregia del patrocinio della Regione Puglia e della ProLoco di Manfredonia.

Le 13 ragazze in gara, tutte bellissime e con tanti sogni nel cassetto, hanno messo a dura prova la giuria presieduta da Stefania Consiglia Troiano, docente, collaboratrice di varie testate giornalistiche tra cui Rete Smash, Stato Quotidiano e l’Edicola del Sud e impegnata nel sociale con progetti finalizzati all’inclusione sociale. Grandi nomi per la formazione dei giurati, professionisti eccelsi in vari ambiti: Giuseppe De Filippo, direttore di Stato Quotidiano, accompagnato da Daniele Catalano, suo collaboratore; Simona Santovito, referente per la ProLoco di Manfredonia, docente di professione con un grande amore per la sua città per la quale s’impegna, nel tempo libero, a renderla più bella e vivibile; Nicla Prencipe ginnasta, performer e wellness coach; Maria Antonietta Di Sabato, docente, insegnante si yoga e vicedirettore di Manfredonianews; Carmela D’Apolito insegnante di danza e di fitness, già direttrice artistica della scuola di danza “Etoile”, responsabile settore danza Uisp; Marco Guerra, imprenditore, responsabile tecnico presso Euroambiente e Global Siam; Arianna Scarnera, esperta in tendenza di moda; Raffaella Martone, impiegata amministrativa al Poligono di Tiro di Foggia.

L’evento, come spiega il patron Domenico Di Candia, si propone di rilanciare il territorio e di accrescere il prestigio della città sipontina, offrendo uno spettacolo accattivante che mette in risalto non solo la bellezza ma anche il talento delle ragazze.

Ad aggiudicarsi le fasce di Miss Bellezza Italiana 2024, “ticket” per la finalissima di agosto sono state: Mariateresa Guerra, bellezza sipontina di soli 15 anni, che con la sua eleganza e il suo portamento ha conquistato la giuria aggiudicandosi la fascia più prestigiosa della serata quella di Miss Kursaal; Asya De Salvia, 17 anni di Manfredonia, Miss la Fenice Aps; Vanessa Palumbo, 18 anni di Manfredonia, Miss Antica Tradizione; Giada Tomaiuolo, 16 anni di Manfredonia, Miss al Molo 20; Giorgia Cotugno, 18 anni, di Manfredonia; Rossella Pirro, 23 anni di San Giovanni Rotondo; Sonia Capriati, 15 anni di Trani; Martina Armillotta, 17 anni di Manfredonia; Annalisa De Vita, 17 anni di Manfredonia; Laura Ostuni, 17 anni di Barletta.

La tappa sipontina si è conclusa con fragorosi applausi e l’entusiasmo di tutti i partecipanti, che hanno accolto con gioia e ammirazione le nuove vincitrici. Nell’occasione si è parlato anche del nuovo progetto avviato dall’Associazione “La Fenice” e promosso dalla Regione Puglia per Puglia Capitale Sociale 3.0 che nell’arco dei prossimi 12 mesi proporrà sul territorio laboratori artistici creativi per promuovere l’inclusione sociale.

Durante la serata è intervenuto anche un amico della kermesse, Pasquale De Nittis, imitatore di Michael Jackson e dj in erba che il 10 agosto proporrà una serata danzante sulla terrazza dell’Infopoint.

L’organizzazione impeccabile e la straordinaria partecipazione del pubblico hanno reso anche questa seconda tappa un vero successo. Con questa vittoria, le ragazze si preparano ora ad affrontare la sfida della finale, che si terrà ad agosto nella prestigiosa piazza Duomo di Manfredonia. Qui, sotto le stelle e circondate dall’architettura storica, bellezza, talento e determinazione si fonderanno ancora una volta per celebrare un evento indimenticabile, con esibizioni spettacolari e momenti di grande emozione che lasceranno un segno indelebile nei cuori di tutti i presenti.

Per il servizio fotografico dell’evento si ringrazia Rosa Vairo mentre per la regia musicale, Maria Emanuela La Torre in arte Ela DJ.