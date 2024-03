Mirko Brunetti malore per una fan, la sua reazione

Mirko Brunetti malore per una fan. E’ successo qualche giorno fa durante una sua “comparsata” in un locale. Durante l’incontro Mirko Brunetti si è concesso a foto ed autografi con i propri fan.

Durante le foto con i suoi fan, si è avvicinata una giovane ragazza che dopo pochi istanti gli dice “non mi sento bene, mi gira la testa” la reazione dell’ex Grande Fratello ed ex Temptation Island è stato pronto.

Mirko Brunetti malore per una fan, la reazione dell’ex Grande Fratello

La ragazza si sentiva male per la folla che era accorsa per incontrare il loro idolo, secondo quanto si apprende dai commenti, la ragazza si sarebbe sentita male non per Mirko ma per la calca che era accorsa, tra spintoni ed ambiente chiuso.

Mirko Brunetti subito è intervenuto ed ha chiesto al suo staff di prendere un bicchiere d’acqua per la ragazza, che però subito ha confermato di stare bene. La situazione si è risolta subito con una foto tra la ragazza ed il suo idolo Mirko.