Ministero: “Dal 3 maggio tutti a scuola”, Presidi: “Difficile”

Il 3 maggio “devono tornare in classe tutte le studentesse e gli studenti”. E’ quanto afferma la sottosegretaria all’Istruzione, Barbara Floridia, aggiungendo: “Mi sembra la logica conseguenza del lavoro avviato nelle scorse settimane. Finalmente si parla della riapertura di molte attività e la scuola, che è prioritaria, è logico che riapra al primo giorno utile anche per i ragazzi delle superiori che sono in Dad. Regalare a tutti gli studenti almeno l’ultimo mese di scuola in presenza è importante, sul piano educativo e soprattutto su quello psicologico”.

Presidi: “Difficile”

L’idea del governo di riportare tutti i ragazzi a scuola “è stata più volte manifestata, l’ha presentata come un auspicio. La possibilità di realizzarla dipende anche dai trasporti. Non so come si farà da oggi al 3 maggio a realizzare queste condizioni”. Lo ha detto il presidente dell’Anp, Antonello Giannelli, aggiungendo: “Poi c’è il tema dello screening tramite tamponi veloci, non abbiamo avuto novità. Con queste difficoltà mi sembra problematico riaprire tutte le scuole, ma bisogna sentire cosa dice cosa dice il Cts. Tutti auspichiamo la riapertura ma il tema è la fattibilità, non abbiamo informazioni che le condizioni vi siano”.