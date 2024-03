Minacce a Gianni Rotice, Valente: “Solidarietà senza riserve”

MINACCE A GIANNI ROTICE: SOLIDARIETÀ SENZA RISERVE

A seguito delle gravi minacce rivolte all’ex Sindaco Gianni Rotice e alla sua compagna, desidero esprimere la mia più sincera solidarietà. Nessuno dovrebbe mai sentirsi minacciato o intimidito per il proprio impegno civico o politico, indipendentemente dalle divergenze di opinione.



Come Consigliera comunale, ho criticato convintamente le azioni politiche dell’ex Sindaco Rotice e ad oggi non mi sono ricreduta sul suo operato, ma queste critiche sono sempre state esclusivamente di natura politica. È essenziale distinguere tra il confronto e le minacce, che non devono avere alcuno spazio in una società civile.



Il clima di tensione che si respira a Manfredonia è ormai evidente, e ci troviamo in un vero e proprio corto circuito politico che mette a rischio la serenità dei cittadini ed il normale svolgimento della vita democratica nella nostra città.



In questo momento di incertezza e turbamento, sono seriamente preoccupata e mi chiedo se vi siano ancora le condizioni necessarie per il normale svolgimento delle elezioni.

Da una parte vorrei fosse scongiurato un nuovo commissariamento, che potrebbe frenare in maniera drammatica lo sviluppo della nostra città, ma dall’altra mi rendo conto che il clima avvelenato che si è instaurato richiede probabilmente una pausa di riflessione e un serio ripensamento delle dinamiche politiche locali.



Confido nell’operato degli inquirenti e della Prefettura, ma nel frattempo invito chi si accinge a voler rappresentare la comunità di Manfredonia a lavorare per ristabilire la calma e la fiducia tra i cittadini.

Ciò significa condannare senza riserve ogni forma di minaccia o violenza ed impegnarci affinché si possa tornare a discutere dei veri problemi della città in un clima di rispetto reciproco e civile.



Ribadisco la mia solidarietà a Gianni Rotice, così come a tutte le persone che si trovano a subire minacce e intimidazioni. Continuerò ad impegnarmi affinché Manfredonia possa ritrovare la sua pace e la sua serenità, e affinché nessuno debba mai sentirsi in pericolo per aver semplicemente servito la propria comunità.

Maria Teresa Valente

Ex Consigliera Comunale CON Manfredonia