Milano, ragazza 24 anni violentata sul cofano auto in centro

Una ragazza di 24 anni è stata vittima di una violenza sessuale brutale nel centro di Milano nella notte del 30 novembre. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane è stata spinta sul cofano di un’automobile e abusata dall’aggressore in piena città.

Le indagini in corso

La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale, dove i medici hanno attivato il protocollo per le vittime di violenza. I Carabinieri stanno analizzando le telecamere di sorveglianza della zona per identificare l’autore del crimine. La giovane ha fornito una “descrizione dettagliata” dell’aggressore agli investigatori.

L’episodio riaccende l’allarme sulla sicurezza notturna nelle grandi città italiane. Le associazioni per i diritti delle donne hanno chiesto maggiori controlli nelle ore serali. Il caso ricorda tragicamente altre aggressioni simili avvenute in zone centrali. L’Associazione Dire ha offerto supporto psicologico alla vittima.