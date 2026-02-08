Milano-Cortina 2026, brividi sull’Olympia: Lindsey Vonn cade e la gara si ferma

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Momenti di grande apprensione sull’Olympia delle Tofane durante i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Lindsey Vonn è stata protagonista di una caduta impressionante nella prova di discesa libera femminile. La sciatrice statunitense, 41 anni e tra le principali candidate al podio, è finita violentemente a terra dopo pochissimi secondi di gara, prima ancora di raggiungere il primo rilevamento cronometrico, costringendo gli organizzatori a sospendere immediatamente la competizione.

Il silenzio della pista è stato rotto dalle grida di dolore dell’americana, che solo pochi giorni fa aveva raccontato di essersi procurata la rottura del legamento crociato durante l’ultima prova di Coppa del Mondo a Crans Montana. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente: dopo le prime cure sul tracciato, Vonn è stata immobilizzata, caricata sulla toboga e successivamente trasportata in elicottero per accertamenti.

La gara è stata poi fermata una seconda volta per un altro incidente: l’andorrana Cande Moreno, scesa con il pettorale numero 26, è caduta rimanendo a terra ed è stata a sua volta evacuata in elicottero. Caduta anche per l’austriaca Nina Ortlieb, che però è riuscita a rialzarsi senza riportare conseguenze.