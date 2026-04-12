Il Sipontino è anche su Mobile!

Scarica l’app e resta sempre aggiornato in tempo reale. Scarica l’app e resta sempre aggiornato in tempo reale. SCARICA ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Migranti, polemiche sull’Amministrazione La Marca: “Basta prese in giro. Manfredonia ha diritto di sapere”

Basta prese in giro.

Io voglio solo chiarezza.

Non sono razzista, ma non accetto più di sapere le cose sempre dopo.

Il comunicato del Sindaco è chiaro:

100 persone a Manfredonia, tramite CAS, con una decisione presa da tempo.

E allora la domanda è una sola:

perché i cittadini lo scoprono sempre all’ultimo momento?

Perché prima circolano voci, numeri e dettagli,

e poi tutto diventa ufficiale solo dopo?

Questo non è normale.

Non è rispetto.

Silenzio per giorni.

Poi comunicato ufficiale.

Quando ormai tutti sapevano già.

Così non funziona.

Non è una questione di essere contro qualcuno.

Non è una questione di accoglienza.

È una questione di rispetto verso una città intera.

100 persone non sono un dettaglio.

Sono una scelta importante per una comunità.

E una comunità ha diritto di sapere subito, non dopo.

Le decisioni si dicono prima.

Non quando tutto è già deciso.

Il problema non è chi arriva.

Il problema è chi decide senza parlare chiaro.

E la verità è una sola:

la gente va informata subito.

Non dopo.

Non quando ormai un libero cittadino è costretto a dire alla città quello che chi di dovere avrebbe dovuto dire dall’inizio.

Basta silenzi.

Basta ritardi.

Basta prese in giro.

Basta mancanza di rispetto.

Basta comunicazioni tardive.

Michele Arminio