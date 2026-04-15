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Migranti a Manfredonia, la minoranza chiede un Consiglio Comunale

RICHIEDENTI ASILO. L’ISTANZA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. LA CITTA’ DEVE SAPERE!!

Abbiamo appena consegnato la richiesta di riunione del consiglio comunale, per fare luce sulla questione dei richiedenti asilo e del sistema di accoglienza, che stanno scuotendo fortemente, in questi giorni, la nostra comunità.

Attendiamo, poi, dal sindaco l’invio urgente di tutta la documentazione, riguardante la vicenda, per ottenere piena conoscenza della posizione assunta dall’amministrazione.

Se la popolazione dovesse ritenerlo, saremmo pronti ad organizzare anche una raccolta delle firme, per ricercare totale chiarezza in proposito.

LA CITTA’ HA IL DIRITTO DI ESSERE INFORMATA!!

I consiglieri comunali

Fabio Di Bari

Vincenzo Di Staso

Ugo Galli

Liliana Rinaldi