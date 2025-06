Michelle Hunziker: è amore con Tronchetti Provera

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Michelle Hunziker, nota conduttrice e showgirl, sembra aver ritrovato l’amore. Dopo aver sempre mantenuto un certo riserbo sui propri flirt, la Hunziker ha deciso di abbassare la guardia, lasciando trapelare alcuni dettagli sulla sua vita sentimentale. Recentemente, infatti, sono stati pubblicati scatti esclusivi dal settimanale Oggi che mostrano Michelle in compagnia di Nino Tronchetti Provera, cugino di Giovanni Tronchetti Provera, ex di Chiara Ferragni. I due sono stati pizzicati insieme, mentre si scambiavano affettuosi baci e coccole, lasciando intuire un legame più profondo e sentimentale.

L’inizio della love story

Già a febbraio erano stati visti uscire insieme da un ristorante di via Montenapoleone a Milano, dove avevano trascorso una serata intima di oltre tre ore. In quell’occasione, i loro sguardi complici e la discrezione con cui avevano lasciato il locale avevano alimentato i sospetti di una possibile relazione amorosa. Ora, gli ultimi scatti mostrano Michelle e Nino molto affiatati: si tengono per mano durante una passeggiata, ridono felici e si scambiano un bacio appassionato, che ha definitivamente confermato i rumors.

Nino Tronchetti Provera, 55 anni, laureato in Economia Aziendale, lavora nel settore della finanza e degli investimenti sostenibili. La sua figura, elegante e discreta, sembra aver conquistato il cuore della conduttrice svizzera, nota per la sua indipendenza e personalità forte. In passato, Michelle aveva dichiarato che una donna indipendente può suscitare sentimenti di competizione negli uomini, ma spera che questa volta la relazione possa evolversi in modo sereno e duraturo, senza competizioni o complicazioni.

Ora, i fan e i media si chiedono se questa sia davvero la volta buona per Michelle Hunziker, pronta a vivere un nuovo capitolo di felicità e amore accanto a Nino Tronchetti Provera.