Chiara Ferragni a Napoli, ecco perchè

Chiara Ferragni a Napoli si trasforma in “Ferragna” in modo esilarante, scatenando il divertimento tra i suoi follower. L’influencer è stata nella città partenopea per partecipare a un matrimonio e ha deciso di godersi un fine settimana tra visite e momenti di relax. Accompagnata dal noto pizzaiolo Ciro Oliva, Ferragni ha fatto un giro in motorino, ha sorseggiato una limonata a cosce aperte e ha condiviso alcuni momenti della sua visita sui social.

Ferragni diventa “Ferragna” per alcuni

Ma a catturare l’attenzione di tutti non sono stati tanto i luoghi visitati, quanto un episodio divertente avvenuto mentre passeggiava per Napoli. Un uomo presente tra la folla, riconoscendola, ha gridato a gran voce: “Ecco qui Chiara Ferragni! Chiara Ferragni!!” e subito dopo ha esclamato: “Forza Napoli e Chiara Ferragna!”. Questa battuta, con il cambio di vocale nel cognome dell’influencer, è diventata virale sui social.

Chiara ha riso dell’episodio e ha condiviso il video nelle sue storie Instagram, sottolineando con simpatia l’errore che l’ha resa protagonista di un momento divertente. La scena ha sicuramente regalato un sorriso ai fan e ai passanti, consolidando il suo ruolo di personaggio amatissimo anche per le sue esilaranti gaffe.