Michelle Hunziker con Nino Tronchetti Provera in Grecia

Qualche settimana fa, la notizia delle uscite di Michelle Hunziker con Nino Tronchetti Provera aveva fatto scalpore, soprattutto dopo le prime presentazioni in famiglia, che lasciavano intendere un legame più profondo di un semplice flirt. Ora, le prove sembrano confermare che tra i due ci sia davvero una relazione seria, come svelato dal settimanale Diva e Donna. Gli scatti pubblicati mostrano Michelle e Nino scambiarsi baci appassionati in mezzo al mare e sui lettini di una spiaggia, momento di intimità che non può lasciare dubbi.

La vacanza in Grecia con le figlie

La vacanza in Grecia, con le figlie di Michelle — Celeste, Sole e Aurora — e i rispettivi partner, ha fatto sognare i fan. Anche Eros Ramazzotti si trovava con loro, rendendo la vacanza ancora più speciale. La conduttrice appare felice e coinvolta, e il suo sorriso radioso suggerisce un amore autentico. Nino, 56 anni, imprenditore e ambientalista, sembra essere l’uomo che Michelle stava aspettando, e forse questa volta il cuore della showgirl ha trovato finalmente la sua metà.