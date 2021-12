Michele Emiliano ospite di “Live in Courmayeur” su SkyTg24

Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano sarà ospite dell’evento di Sky Tg24 “Live In Courmayeur”. Due giorni di dirette, interviste, confronti e dibattiti curati dai giornalisti di Sky con ospiti nazionali e internazionali, protagonisti del mondo della politica, dell’economia, della scienza, della cultura, dello spettacolo e dello sport, riuniti per capire, approfondire e raccontare la nuova Italia che riparte, l’Europa del piano Next Generation e il futuro che attende i nostri giovani.

Michele Emiliano interverrà oggi alle ore 18.15 sul tema “Oltre la pandemia”, una discussione sugli sviluppi futuri della pandemia di Covid-19 insieme a Giovanni Toti (Presidente della Regione Liguria), Roberto Occhiuto (Presidente della Regione Calabria) e Francesco Acquaroli (Presidente della Regione Marche).

L’intero evento sarà in onda in diretta sui canali di Sky TG24: tv, social e sul sito https://tg24.sky.it/stories/cronaca/live-in-courmayeur-2021/index.html