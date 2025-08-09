Michele D’Ambrosio nuovo allenatore del Real San Giovanni

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’ASD Real San Giovanni dà il Benvenuto al Nuovo Allenatore Michele D’Ambrosio

L’ASD Real San Giovanni, nei suoi colori rosso e bianco, è lieta di annunciare l’arrivo di Michele D’Ambrosio alla guida tecnica della Prima Squadra, fortemente voluto dal nostro direttore Michele Centra.

La Carriera di D’Ambrosio

Con una carriera da calciatore infinita tra Serie D e Serie C, D’Ambrosio vanta una storica permanenza di sei stagioni consecutive in Serie C con il Marcianise, vestendo anche le maglie di Manfredonia, Foggia, Ischia, Olympia Agnonese, FC Francavilla e altre piazze importanti.

Dopo il ritiro dal calcio giocato, ha intrapreso la carriera da allenatore:

Responsabile Settore Giovanile Salvemini

Real Gullionesi (2016-2018)

(2016-2018) Casale Monferrato (2019)

(2019) Isernia Calcio (2020/2021)

(2020/2021) Agnone Calcio (2023)

Porta con sé esperienza, competenza e carisma, qualità che saranno decisive per raggiungere i nostri obiettivi e far crescere la squadra.

Benvenuto Mister, pronti a scrivere insieme una nuova pagina di storia!