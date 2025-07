[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Michele Bisceglia, orgoglio di San Giovanni Rotondo

Ha già fatto il giro delle testate giornalistiche più importanti del nostro territorio la storia di Michele Bisceglia, una delle eccellenze di San Giovanni Rotondo che ha trovato pieno riconoscimento delle sue qualifiche accademiche in campo economico nelle più prestigiose università del mondo.

Nato 32 anni fa a San Giovanni Rotondo, ha trascorso qui i primi anni, fino alla maturità scientifica, conseguita con il massimo dei voti, nel 2011, al Liceo “Maria Immacolata”.

Poi, si è laureato in Economia all’Università di Foggia e ha anche ottenuto due dottorati di ricerca, all’Università di Bergamo e alla rinomata Toulouse School of Economics. È autore di importanti articoli pubblicati sulle più importanti riviste mondiali specializzate in Economia. Ha anche insegnato in diversi prestigiosi Atenei, come la Toulouse School of Economics, le Università di Bergamo, Mannheim, Napoli e persino il MIT di Boston.

Dall’1 luglio scorso ha iniziato un incarico post-dottorale alla Yale University e l’anno prossimo diventerà Assistant Professor nella Harvard Business School.

Un curriculum di valore assoluto che lo proietta nell’“olimpo” degli economisti.

Nelle prossime settimane, Michele dovrebbe tornare a San Giovanni Rotondo per un breve periodo di vacanza ed il Sindaco, Filippo Barbano, ha intenzione di riceverlo ufficialmente a Palazzo di Città per consegnargli un riconoscimento a nome dell’Amministrazione e dell’intera comunità, per aver portato alto negli ambienti accademici più illustri il nome della sua città natale.