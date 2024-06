Meteo Puglia, torna la polvere del deserto ed il caldo

Dopo questa momentanea fase di fresco, torna la calura in Puglia: questo dicono le ultime previsioni meteo. E con questo caldo torna anche la polvere del deserto.

Secondo MeteoLive, a partire da giovedì e soprattutto da venerdì, l’anticiclone tornerà ad inglobare tutta la nostra penisola, garantendo non solo un netto incremento delle temperature e dell’umidità, ma anche il ritorno delle polveri desertiche alle alte quote. Insomma, i nostri cieli torneranno a tingersi di bianco o color giallognolo a causa di elevate concentrazioni di polvere presenti a tutte le quote, soprattutto al di sopra dei 2000 m di altitudine.